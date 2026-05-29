Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketlilik sürerken, başkan adayı Hakan Safi rotasını Fethiye'ye çevirdi. Ece Saray Marina'daki bir restoranda düzenlenen buluşmada, kongre üyeleri ve çok sayıda taraftar Safi'ye yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasında adaylık sürecine değinen Safi, henüz başka bir aday sahneye çıkmadan yola çıktıklarını ifade etti. Programın sonunda Hakan Safi, taraftarların sorularını yanıtladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Konuşmasında adaylık sürecine değinen Safi, "Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kiminiz şehir dışından geldiniz, kiminiz bayramınızı Fenerbahçe sevgisi için yarıda bırakıp buraya geldiniz. Biz bu yola erken çıktık, dik durduk" dedi.



Kulis iddialarına da değinen Safi, "Hakkımızda türlü söylentiler oldu ama biz yolumuzdan dönmedik. Duruşumuzu ilk günden beri koruyoruz" ifadelerini kullandı.



Seçime ilişkin iddiasını da yineleyen Safi, "Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde sizlerin desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe'mizin şanlı tarihi bir kere daha başlayacak" diye konuştu.