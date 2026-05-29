Peki, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tıkanıklığı hangi isim çözer? İki adayın maliyetleri, performansları ve artı-eksi yönleriyle dev forvet analizi...

Nostalji mi, Büyük Geri Dönüş mü? Vedat Muriqi Gerçeği

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Vedat Muriqi, İspanya'da rüya gibi bir sezon geçirmesine rağmen takımı Mallorca'nın küme düşmesini engelleyemedi. Bu durum, Fenerbahçe'nin iştahını kabartan mali bir fırsatı da beraberinde getirdi.

Bu Sezonki Performansı: La Liga'da tam 23 gol atarak gol krallığı yarışında dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Mali Durum: Mallorca, küme düşmesi sebebiyle daha önce 30 milyon Euro olan serbest kalma bedelini 18 milyon Euro seviyesine kadar çekti.

Oyuncunun Tavrı: Galatasaray ve Barcelona dahil birçok küresel kulübün ilgisine rağmen Vedat'ın gözü tamamen Kadıköy'de.

Artıları:

Süper Lig'i ve Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor, uyum sorunu sıfır.

Fiziksel gücüyle sırtı dönük oynayabiliyor, ligdeki sert savunmaları yıpratacak genetiğe sahip.

Taraftarla arasında güçlü bir bağ var.

Eksileri:

Geri dönüş hikayeleri her zaman ilk dönemdeki etkiyi yaratmayabilir (Bkz: Serdar Dursun, Samatta süreçleri).

Portekiz'den Çıkan Canavar: Vangelis Pavlidis

Benfica formasıyla Portekiz ligini sallayan ve milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile hücumda harika bir ortaklık kuran Vangelis Pavlidis, iki başkan adayının da radarında olan bir diğer isim. Ancak bu transferde ezeli rakip Beşiktaş ve Premier Lig devleri de devrede.

Bu Sezonki Performansı: Benfica formasıyla çıktığı 53 resmi maçta 30 gol ve 6 asistlik devasa bir performans sergiledi.

Mali Durum: Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro bandında. Benfica tekliflere açık olsa da kapıyı oldukça yüksekten açıyor.

Artıları:

27 yaşında, kariyerinin tam zirvesinde ve inanılmaz formda.

Sadece bitirici değil; hareketli, derine inen ve çevre oyuncuları (özellikle kanatları) gol pozisyonuna sokabilen modern bir santrfor.

Avrupa piyasasında ciddi bir yeniden satış (resale) değerine sahip.

Eksileri:

Maliyeti Vedat Muriqi'e göre neredeyse iki katı.

Türkiye liginin dinamiklerine ve Kadıköy baskısına nasıl reaksiyon vereceği belirsiz.

Karşılaştırma Tablosu

Kriter Vedat Muriqi Vangelis Pavlidis Yaş 32 27 Bu Sezon Gol/Asist 23 Gol / 1 Asist 30 Gol / 6 Asist Tahmini Bonservis ~18 Milyon € ~32 Milyon € Lig Deneyimi Çok Yüksek (Eski Fenerli) Yok Ana Özellik Fiziksel güç, hava hakimiyeti Hareketlilik, bitiricilik, oyun kurulumu

Fenerbahçe Hangisini Seçmeli?

Eğer Fenerbahçe, "risk istemiyorum, ligi avucunun içi gibi bilen, takımı hemen şampiyonluk yarışında sırtlayacak bir savaşçı arıyorum" diyorsa doğru adres kesinlikle Vedat Muriqi. Kulübünün düşmesiyle düşen bonservisi, bu transferi tam bir "fırsat hamlesi" kılıyor.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, "Avrupa'da da ses getirecek, Kerem Aktürkoğlu ile Portekiz'de yakaladığı uyumu Kadıköy'deki yaratıcı kanatlarla sürdürecek ve ileride daha büyük paralara satılabilecek modern bir elit golcü" hedefliyorsa tüm şartları zorlayıp Pavlidis’i bitirmeli.