2027 yılında ise büyümenin ivme kazanarak %2,2 seviyesine çıkacağı ve talebin 1 milyar 762 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.

Raporda, 2022’den bu yana devam eden küresel ekonomik yeniden dengelenme sürecinin çelik talebini baskıladığı, ancak 2026 itibarıyla dip seviyelerin geride kalmış olabileceği ifade ediliyor. Alfonso Hidalgo Calcerrada, özellikle 2026 yılında jeopolitik risklerin, Orta Doğu’daki gerilimler başta olmak üzere, talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Buna karşın 2027’de gelişmiş ekonomilerde daha belirgin bir toparlanma beklentisi öne çıkıyor.

Bölgesel görünümde ise ülkeler arasında belirgin farklılıklar dikkat çekiyor. Çin’de konut sektöründeki zayıflığın sürmesine rağmen daralmanın 2026’da %1,5 ile sınırlı kalacağı, 2027’de ise yatay seyrin korunacağı tahmin ediliyor.

Hindistan, güçlü altyapı yatırımları ve sanayi genişlemesi sayesinde çelik talebinde en hızlı büyüyen büyük ekonomi olmaya devam ediyor. Ülkede 2026’da %7,4, 2027’de ise %9,2 büyüme öngörülüyor.

Afrika’da şehirleşme ve altyapı yatırımları talebi desteklerken, büyümenin 2026’da %3,8, 2027’de %4,6 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ve İngiltere’de savunma ve altyapı harcamalarının etkisiyle çelik talebinin 2026’da %1,3, 2027’de ise %3 artacağı tahmin ediliyor.

ABD tarafında ise kamu altyapı yatırımları ve özel sektör harcamaları büyümeyi desteklerken, yüksek mortgage oranları ve iş gücü sıkıntısının etkisiyle artışın 2026’da %1,7, 2027’de %2 seviyesinde kalacağı belirtiliyor.