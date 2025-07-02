Ülker Stadyumu önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ve kulüp üyeleri, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Tüzük bizim anayasamızdır"

Dernek Başkanı Emrah Tünay, imza kampanyasının kulüp tüzüğüne uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Fenerbahçemizin kötü yönetilmesine tepki olarak taraftarlarımızdan ve kongre üyelerimizden büyük destek aldık. Bugün kulübümüze teslim edilen yaklaşık 10 bin imza, ciddi bir iradeyi temsil ediyor. Biz yalnızca tüzüğü esas alıyoruz. Keyfi kuralları ya da dış müdahaleleri kabul etmiyoruz” dedi.

Şevket Yılmaz: “Yönetim güven tazelemeli”

Kampanya sürecini yürüten isimlerden Şevket Yılmaz ise, kongre üyelerinin mevcut yönetime yönelik memnuniyetsizliğini dile getirerek, “İmza kampanyası bu tepkinin bir sonucu. Bugün 9.700 noter tasdikli imzayı Divan Başkanlığı'na teslim ettik. Ayrıca kulüp bünyesindeki 250 imzayla bu sayı daha da artıyor. Sürecin devam etmesi halinde sayıyı hukuki anlamda gerekirse tamamlayacağız. Kulüp yönetiminin bu çağrıya kulak verip bir an önce olağanüstü genel kurul kararı almasını bekliyoruz. Bu bir güven tazeleme sürecidir” diye konuştu.

Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, yönetim cephesinden gelecek resmi açıklamaya çevrilen gözlerle takip ediliyor. Kulüp tüzüğüne göre belirli sayıda kongre üyesinin imzası ile olağanüstü genel kurul talep edilebiliyor.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, sürecin demokratik yollarla ve kulüp içi hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesine dikkat çekerken, bu adımın Fenerbahçe’nin geleceği için kritik bir dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.