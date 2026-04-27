Derbide sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe’de bu sonuç, şampiyonluk yarışında büyük bir darbe olarak yorumlandı. Karşılaşmanın hemen ardından bir araya gelen yönetim kurulu, özellikle takım içindeki kritik isimler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Ederson kararı PFDK’ya bağlı

Toplantıda en çok konuşulan konulardan biri kaleci Ederson oldu. Derbide gördüğü kırmızı kart sonrası disiplin sürecine giren tecrübeli oyuncu için nihai kararın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan çıkacak cezaya göre verileceği belirtildi. Yönetim, cezanın netleşmesinin ardından oyuncunun durumunu yeniden değerlendirecek.

Tedesco’nun kaderi genel kurula bağlı

Teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararın ise henüz kesinleşmediği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının geleceğinin, başkan Sadettin Saran’ın alacağı olağanüstü genel kurul ve adaylık kararına bağlı olduğu ifade ediliyor.

“Suçlu benim” açıklaması

Maç sonrası yöneltilen istifa sorularına yanıt veren Tedesco, sorumluluğu üstlenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, eleştirilerin oyuncular yerine kendisine yöneltilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Oyuncularımı rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler hem disiplin kurulundan çıkacak karara hem de yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Sarı-lacivertli camiada önümüzdeki günlerde önemli kararların alınması bekleniyor.