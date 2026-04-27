HT Spor’un aktardığı bilgilere göre MHK, Kol’un karşılaşmayı tamamen hatasız bir şekilde yönettiği görüşünde değil. Ancak kurulun, tecrübeli hakemin performansını genel hatlarıyla başarılı bulduğu ifade edildi.

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı derbinin ardından Yasin Kol’un yüksek bir değerlendirme notu aldığı öğrenildi. Bu sonucun, MHK’nın hakemin performansını olumsuz değil, ağırlıklı olarak olumlu değerlendirdiğini gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan Yasin Kol’un, Süper Lig’de gelecek hafta da kritik öneme sahip bir karşılaşmada görev almasının beklendiği kaydedildi.