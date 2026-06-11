Kamerunlu çalıştırıcının Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerlik şirketi ve yakın çevresinden sızan bilgilere göre, başarılı futbol adamının yeniden Türkiye'ye dönmesi an meselesi. Webo’nun Süper Lig başta olmak üzere alt liglerden de çok sayıda kulübün radarında olduğu ve ciddi teklifler aldığı öne sürülüyor.

Teknik direktörlük koltuğuna oturmak için güçlü bir ekip kuran Pierre Webo ile ilgilenen kulüplerin başında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Eyüpspor'un geldiği iddia ediliyor. Takımların yeni sezon yapılanmalarında Kamerunlu hocanın dinamizminden ve Türkiye liglerini çok iyi tanımasından faydalanmak istediği belirtiliyor. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig ve diğer alt liglerden de iddialı projeler sunan birçok kulübün Webo ile çalışma fikrine oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kamerunlu teknik adamın kariyer planlamasındaki bir diğer önemli detay ise Fenerbahçe'deki kongre ve başkanlık süreciyle şekilleniyor. Sarı-lacivertli kulüpteki olası yeni idari ve sportif yapılanmalarda, Pierre Webo isminin de masada olduğu ileri sürülüyor. Özellikle kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın dahil olabileceği muhtemel bir sportif direktörlük ya da genel koordinatörlük modelinde, Webo'nun teknik kadro içinde kritik bir rol üstlenebileceği konuşuluyor. Hem kulüp kulislerinde adı geçen hem de Anadolu ekiplerinin gözdesi konumunda olan Pierre Webo'nun, kısa süre içerisinde gelen teklifleri değerlendirerek resmi görüşmeler için masaya oturması bekleniyor.