Trendyol Süper Lig'de 5. hafta kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kente geldi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele giderken otel önünde toplanan taraftarlar, takımı meşalelerle karşılayarak futbolcular ve geçtiğimiz günlerde istifa eden fakat istifası kabul edilmeyerek takımın başına tekrar dönen teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun destek tezahüratlarında bulundu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda; Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi yer aldı.
Kritik maç yarın
Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maç 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmada Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz hakem üçlüsü görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.