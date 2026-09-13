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Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maç 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmada Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz hakem üçlüsü görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kente geldi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele giderken otel önünde toplanan taraftarlar, takımı meşalelerle karşılayarak futbolcular ve geçtiğimiz günlerde istifa eden fakat istifası kabul edilmeyerek takımın başına tekrar dönen teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun destek tezahüratlarında bulundu.

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