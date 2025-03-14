Maç Detayları

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Maçın hakemleri Robert Lottermoser, Milan Nedovic ve Uros Obrknezevic oldu.

Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 30-23 önde tamamlarken, devre arasına 49-44'lük skorla girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı lacivertliler, bu bölümü 70-60 önde bitirdi. Son periyotta da rakibine öne geçme şansı tanımayan Fenerbahçe, parkeden 92-82 galip ayrılarak hanesine bir galibiyet daha yazdırdı.

Fenerbahçe Beko'da Skorer Performanslar

Takım kaptanlarından Baldwin IV, 15 sayı ile en skorer isim olurken, McCollum ve Colson 10'ar sayı ile önemli katkı sağladı. Takım oyununu ön planda tutan Fenerbahçe'de, Melli (9), Sertaç Şanlı (9) ve Guduric (9) da çift hanelere yaklaşan performans sergiledi.

Asvel'de Lauvergne Etkili Oldu

Fransız ekibi Asvel'de ise Lauvergne 20 sayı ile en skorer isim olurken, De Colo 13, Roberson ise 11 sayı ile oynadı. Ancak, Asvel'in savunmada yetersiz kalması ve Fenerbahçe'nin hücum etkinliği, Fransız ekibinin galibiyet şansını azaltan faktörler oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Zirve Takibi Sürüyor

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle 20. zaferine ulaşarak play-off yolunda önemli bir adım attı. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Savunmada istediklerimizi yapmaya çalıştık. Hücumda çok etkiliydik ve kritik anlardaki doğru kararlarla maçı kazandık. Takımımı kutluyorum," dedi.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki Euroleague maçında deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, çeyrek final yolunda önemli bir avantaja sahip olabilmek için galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.