22 Nisan’da 3500 dolar ile tüm zamanların zirvesini gören ons altın, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Fed’in politika duruşu sonrası gerilemeye devam ediyor. Dün, karar öncesinde 3398 dolara kadar çıkan ons altın, Fed’in faizleri sabit bırakmasının ardından 3364 dolara kadar çekildi.

Yeni işlem gününe toparlanarak başlayan altın, sabah saatlerinde 3414 doları test etti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve ons altın fiyatı gün içinde yeniden sert bir düşüşle 3328 dolara kadar geriledi.

Gram altın da benzer şekilde hareketli bir seyir izledi. Fed kararı öncesi 4244 TL’ye kadar yükselen gram altın, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçerek 4135 TL seviyesine kadar geriledi. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 6997 TL, tam altın 27.849 TL ve Cumhuriyet altını 27.919 TL’den işlem görüyor.

Powell: “Bekle-gör politikası sürdürülecek”

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, açıklanan vergi tarifelerinin uzun vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Powell ayrıca, güçlü istihdam verilerinin Fed'e "bekle-gör" politikasını sürdürme imkânı tanıdığını söyledi.

Piyasalar, Fed’in açıklamalarını enflasyonun sürebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği yönünde yorumladı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltarak altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Uzmanlar Ne Diyor?

Reliance Securities kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, “Piyasalarda dikkatler, faizlerin sabit kalmasına rağmen enflasyon ve işsizlik riskine işaret eden Fed mesajlarına çevrildi” yorumunu yaptı.

Capital.com finans analisti Kyle Rodda ise, “Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin daha ılımlı açıklamaları piyasa algısını destekliyor. ABD ekonomisindeki yavaşlama ve küresel dolarsızlaşma eğilimleri, altın piyasasını şekillendiren temel başlıklar arasında” dedi.

Altın piyasalarında önümüzdeki günlerde Fed açıklamalarının etkisinin süreceği ve dalgalı seyrin devam edeceği öngörülüyor.