Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Haziran ile sona eren haftada yüzde 0,19 artarak 30 trilyon 972,2 milyar liradan 31 trilyon 29,7 milyar liraya yükseldi. Böylece bankalardaki toplam tasarruf hacmi tarihi yüksek seviyelerini korudu.

TL mevduat arttı, döviz mevduatı geriledi

Söz konusu dönemde Türk lirası cinsi mevduatlar yüzde 0,95 artış göstererek 16,9 trilyon liraya ulaştı. Yabancı para cinsi mevduatlar ise yüzde 1,5 düşüşle 10,2 trilyon liraya geriledi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 262,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun 222 milyar dolarlık kısmını yurt içi yerleşiklerin hesapları oluşturdu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise yerleşiklerin döviz hesaplarında 266 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Tüketici kredilerinde yükseliş devam ediyor

Bankacılık sektöründe bireysel kredi talebi de artışını sürdürdü. Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri bir haftada yüzde 1,41 yükselerek 6,53 trilyon liraya çıktı.

Toplam tüketici kredileri içinde en büyük payı 3,2 trilyon lirayla bireysel kredi kartları oluştururken, ihtiyaç kredileri 2,49 trilyon lira, konut kredileri 792,7 milyar lira ve taşıt kredileri 43,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Toplam kredi hacminde 188 milyar liralık artış

Öte yandan bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de büyümeye devam etti. TCMB dahil sektörün toplam kredi hacmi, 12 Haziran haftasında 187,9 milyar lira artarak 25 trilyon 573,6 milyar liraya yükseldi.

Veriler, bankacılık sektöründe hem kredi genişlemesinin hem de mevduat büyüklüğünün güçlü seyrini koruduğunu ortaya koyarken, tasarruf sahiplerinin Türk lirası mevduatlara yöneliminin sürdüğüne işaret etti.