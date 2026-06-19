Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artışla 406 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 artışla 808,3 milyar dolara çıktı. Böylece net UYP açığı büyüyerek eksi 402,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Varlıklar tarafında en dikkat çekici gelişme rezervlerde yaşandı. Rezerv varlıklar, bir ayda 14,7 milyar dolar artarak 165,5 milyar dolara yükseldi. Doğrudan yatırımlar yüzde 0,8 artışla 79,3 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,8 gerileyerek 151 milyar dolar seviyesine indi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 9,6 azalışla 47,6 milyar dolara düştü.

Portföy yatırımları içinde yer alan hisse senetleri ve yatırım fonu payları, piyasalardaki değer artışının etkisiyle yüzde 19,3 yükselerek 51,7 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar yüzde 6,2 artışla 247,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları yüzde 8,3 yükselişle 154,1 milyar dolara çıkarken, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 1,5 artarak 407,1 milyar dolara ulaştı.

Nisan ayı verileri, Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonunda yükümlülüklerdeki artışın varlıklardaki yükselişi geride bıraktığını ve net açığın genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.