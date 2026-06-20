Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) tekstil sektörünün köklü şirketlerinden Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.’ye yatırım gerçekleştirmek üzere anlaşmaya vardı.

Bulls GSYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Birlik Mensucat’ın sermayesinin yüzde 10,73’üne karşılık gelen 9 milyon 576 bin adet halka kapalı hamiline pay, mevcut ortak Yaşar Küçükçalık’tan 92 milyon 410 bin TL bedelle devralınacak. 19 Haziran 2026 tarihinde imzalanan pay devir işlemi, sözleşmede yer alan kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacak.

Türkiye ekonomisine katma değer yaratan şirketlere yatırıma devam

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Birlik Mensucat’ın köklü geçmişi, üretim kapasitesi ve sektöründeki güçlü konumu, yatırım kararımızda önemli rol oynadı. Bulls olarak, sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan, katma değer üreten ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine sahip şirketlere yatırım yapmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Birlik Mensucat’ın yeni dönemde operasyonel gücünü daha da artıracağına, rekabetçiliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu yatırım yalnızca bir ortaklık değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücüne, sanayisine ve geleceğine duyduğumuz güvenin de somut bir göstergesidir. Bulls olarak önümüzdeki dönemde de reel sektörde büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”