Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam artış oranının yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında şekillenmesi bekleniyor. Bu tablo, en düşük emekli aylığında da önemli bir artış ihtimalini gündeme taşıdı.

En düşük emekli maaşı 3 farklı senaryoya göre ne kadar olacak?

Mevcut hesaplamalara göre yaklaşık 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor:

1. Senaryo: %18 artış

Enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 3.600 TL artarak 23.600 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

2. Senaryo: %20 artış

Orta senaryoda yüzde 20’lik zam durumunda maaşların yaklaşık 4.000 TL artışla 24.000 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.

3. Senaryo: %25 artış

Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise yüzde 25 zamla birlikte en düşük emekli aylığının 5.000 TL artarak 25.000 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Memur emeklilerinde durum ne?

Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde artış oranı şimdiden yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Bu kapsamda en düşük memur emeklisi maaşının 27.772 TL seviyesinden yaklaşık 31.218 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Kesin oranlar, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.