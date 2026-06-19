Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Hayat Sigorta'nın ortak stantta yer aldığı fuarda, hayat dışı sigortalar, hayat sigortaları, finansal sigortalar, kentsel dönüşüm projelerine yönelik çözümler ve mobilite odaklı ürünler tanıtıldı. Katılımcılar, şirket temsilcileriyle bir araya gelerek yeni nesil risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Fuarın ilk gününde düzenlenen “Sigortacılık Sektörü, Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri” panelinde konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta bilincinin artırılması ve koruma açıklarının azaltılmasının sektörün öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Yaşar, Sigorta İzmir Fuarı'nın sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturduğunu belirterek, sigortacılığın yalnızca hasar anında devreye giren bir sistem değil, bireylerin ve işletmelerin geleceğini güvence altına alan önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Maher Holding'in finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul alanlarını kapsayan Quick Finansall ekosistemi de fuarda ayrı bir stantla tanıtıldı. Quick Finans, QPAY, QCAR Mobilite ve QFlats markalarının yer aldığı stantta ziyaretçilere farklı alanlarda geliştirilen yenilikçi çözümler aktarıldı.

Öte yandan grubun mobil etkinlik platformu QTruck, fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Etkinlikler, DJ performansları ve interaktif deneyimlerle ziyaretçileri ağırlayan QTruck, fuar boyunca en fazla etkileşim alan alanlardan biri olarak öne çıktı.

Maher Holding Sigorta Grubu'nun fuardaki kapsamlı katılımı, sigortacılığın yanı sıra finans ve teknoloji odaklı iş birliklerini de ön plana çıkarırken, sektör paydaşları arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağladı.