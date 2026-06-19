Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. unvanıyla faaliyet gösterecek olan SağlamPay, böylece katılım finans sektöründe elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen ilk yapı olma özelliğini kazandı. Şirket, TCMB’nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında geniş yetki çerçevesinde faaliyet yürütecek.

Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamada, SağlamPay’in bireyler ve işletmeler için dijital ödeme süreçlerini daha erişilebilir, hızlı ve güvenli hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. Yeni yapı ile birlikte, finansal hizmetlerin tek bir çatı altında toplanarak daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yapılan değerlendirmede dijitalleşme stratejileri kapsamında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti. Uyan, bankanın katılım finans alanındaki tecrübesinin yeni nesil ödeme teknolojileriyle birleştiğini belirterek, SağlamPay’in bu vizyonu bağımsız bir fintech yapısı olarak ileri taşıyacağını söyledi.

Açıklamada ayrıca, SağlamPay’in güvenlik, hız ve kullanıcı deneyimini merkezine alan bir yaklaşımla hem bireysel hem kurumsal müşterilere hizmet sunacağı vurgulandı. Şirketin “kolay ve erişilebilir finans” anlayışıyla dijital ödeme ekosisteminde yeni çözümler geliştirmesi hedefleniyor.

SağlamPay’in faaliyete geçmesiyle birlikte Kuveyt Türk Finans Grubu’nun dijital finansal hizmetler alanındaki ürün ve hizmet çeşitliliğinin de artması bekleniyor.