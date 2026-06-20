Borsa performansları ve piyasa değerleri baz alınarak oluşturulan sıralamada Avrupa, Asya ve ABD merkezli şirketlerin ağırlığı dikkat çekerken, Türkiye adına listeye giren tek şirketin ENKA olması öne çıktı. Yaklaşık 11,92 milyar dolarlık piyasa değeriyle ENKA, küresel devler arasında kendisine 26'ncı sırada yer buldu.

Listenin zirvesinde 82,45 milyar dolarlık piyasa değeriyle Fransa merkezli Vinci yer aldı. Onu 61,40 milyar dolarla Hindistan merkezli Larsen & Toubro ve 52,47 milyar dolarla Güney Koreli Samsung C&T takip etti.

ABD, Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerinin şirketlerinin yoğunlukta olduğu sıralama, küresel inşaat sektöründeki ekonomik gücün dağılımına da ışık tuttu. Türkiye’den yalnızca bir şirketin listeye girebilmesi, ENKA'nın uluslararası pazardaki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

İlk 10 sıralamasında Vinci, Larsen & Toubro, Samsung C&T, Ferrovial, DR Horton, Hochtief, Grupo ACS, Emcor, Çin Devlet İnşaat Mühendisliği ve Sterling Infrastructure yer aldı.