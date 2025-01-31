Daha önce 2023 seçimleri için adaylığını ilan eden ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerin ardından çekilen Erbakan, bu kez teşkilatların ve seçmenlerin yoğun talebi doğrultusunda karar aldıklarını belirtti.

"Öcalan'ın Affedilmesi Şehitlerimize Saygısızlık Olur"

Erbakan, katıldığı bir programda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili gündemdeki tartışmalara da değindi. Öcalan’ın herhangi bir şekilde serbest kalmasına ya da ev hapsine alınmasına karşı olduklarını belirten Erbakan, "Şehitlerimize ve gazilerimize yapılan büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Devletimizin, milletimizin mücadele ettiği bir kişiden medet umması acizlik olur" ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları İçin "Evcil Kent" Projesi

Sokak hayvanları konusunda da görüşlerini paylaşan Erbakan, Yozgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Evcil Kent" projesini örnek göstererek, "Bu proje, başıboş hayvanların barınak benzeri yerlerde değil, modern yaşam alanlarında korunmasını sağlıyor. Sokak hayvanlarının güvenli şekilde yaşamlarını sürdürebileceği tesislerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

"Sert Müdahaleler Türkiye'ye Güveni Sarsıyor"

Gündemdeki siyasi tutuklamalara da değinen Erbakan, yargı süreçlerinin şeffaf ve adil olması gerektiğini vurguladı. "Bir siyasi parti lideri ya da gazeteci, yargılanması gerekiyorsa davet edilerek ifade vermeli. Tutuklu yargılanmaları, Türkiye’nin uluslararası imajını zedeleyen bir durum" diye konuştu.

Fatih Erbakan’ın adaylığını açıklaması, önümüzdeki seçimlerde siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. YRP’nin bağımsız bir aday çıkarması, seçim sürecinde yeni bir dinamik oluşturabilir.