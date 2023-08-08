IVECO BUS, Tórshavn Belediyesi’nde halkın ulaşımını kolaylaştırmak için HZ Bussar'a iki adet 10.7 metre uzunluğunda E-WAY otobüs tedarik etti. Araçlar adalarda faaliyet gösterecek ilk iki tam elektrikli şehir otobüsü oldu. Otobüsler Aralık 2022'den bu yana hizmet veren 16 adet aracın yer aldığı CROSSWAY filosuna katılıyor.

Toplam 420 kWh'lik 10 batarya paketi ile güçlendirilen E-WAY, günlük çalışma koşullarında vereceği hizmeti başarıyla sağlayabilir. Böylelikle, farklı güzergahlara uyum sağlamak konusunda çok yönlü olan bu gece yüklemeli midibüsün sunduğu mükemmel sürüş kapasitesini ortaya koyacak.

E-WAY midibüsü, sadece 10,7 m uzunluk ve 2,33 m genişlikteki kompakt boyutları ile şehir merkezlerindeki dar sokaklara, erişilmesi zor olan yollara rahat bir şekilde giren bir araç olma özelliğini de taşıyor. Emisyon üretmeyen E-WAY otobüsleri sessiz çalışıyor, konforlu ulaşım sağlıyor. Çevrenin korunmasına yardımcı olan E-WAY otobüsleri, yolcular, sürücüler ve vatandaşlar için daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunuyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren HZ Bussar Toplu Taşıma Müdürü John Fonsdal,"İki yeni E-WAY otobüsünü teslim aldık ve bu bizim için çok özel bir an. Çünkü bu araçlar adalardaki ilk elektrikli otobüsler. Dizelden sıfır emisyonlu elektrikli araçlara geçeceğimiz için oldukça heyecanlıyız," ifadelerini kullandı.

IVECO BUS Avrupa Otobüs Ticari Operasyonlar Başkanı Giorgio Zino da konuya ilişkin şunları söyledi: "E-WAY midibüslerimizin Faroe Adaları’nda faaliyet gösteren ilk elektrikli otobüsler olarak seçilmesinden gurur duyuyoruz. Bu teslimat, VECO BUS, E-WAY Serisi’nin, görev ne olursa olsun ve nerede olursa olsun, güçlü ve yaygın servis ve hizmetiyle toplu taşıma operatörlerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını bir kez daha göstermiştir."

Araçların teslimatı, ticari danışmanlık, satış sonrası destek ve adalarda kapsamlı yardım da dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunan Gervi Bayisi tarafından desteklendi.