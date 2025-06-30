Zirai Donu Fırsata Çevirenlere Geçit Yok

Kurulun toplantısında, özellikle zirai don felaketi sonrasında bazı işletmelerin sebze ve meyve fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edildi. Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılan resen incelemelerde, bu fırsatçılığa başvuran 206 işletmeye toplam 79,5 milyon lira ceza uygulandı.

Zincir Marketler ve Gıda Perakendecileri Radar Altında

Özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakendecileri üzerindeki sıkı denetimler de sonuç verdi. Haksız fiyat artışları nedeniyle bu sektörde faaliyet gösteren birçok işletmeye yönelik 23,8 milyon lira ceza kesildi.

Ekmek ve Simitte Usulsüz Satışa Ceza Yağdı

İstanbul’da yürütülen saha denetimleri sırasında ise tarifeye aykırı şekilde ekmek ve simit satışı yapan 71 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplamda 10,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak, serbest piyasa dengesini sağlamak ve fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla denetimlerini sürdüreceğini vurguladı. Haksız kazanç sağlayanlara karşı tavizsiz duruşun devam edeceği belirtildi.