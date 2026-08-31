Bodrum Belediyesi tarafından 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde 2. Plaj Voleybolu Şenliği, Gündoğan Halk Plajı'nda düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonuyla düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, üç gün boyunca 15.00-21.00 saatleri arasında sporseverleri buluşturacak.

Turnuva havasında gerçekleşecek voleybol şenliğinde kadın-erkek karma 16 takım, 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Her takımda 6 oyuncu yer alırken, sahada 2 kadın 1 erkek ya da 2 erkek 1 kadın oyuncu olacak şekilde mücadele edilecek.

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Şenliğinin kayıtları, 2 Eylül Çarşamba günü 17.30'da son bulacak. Şenliğin teknik toplantısı ve grup kura çekimi, 3 Eylül Perşembe günü saat 12.00'de şenliğin gerçekleştirileceği alanda yapılacak.