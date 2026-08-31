Merkezefendi Belediyesi'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel güreş, voleybol, pickleball, futbol, tenis ve satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Futbol, satranç ve tenis turnuvalarımıza katılan gençlerimize ödüllerini verdik. Dereceye giren sporcularımızı kutluyor, tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Merkezefendi'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmek ve ilçeye yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Büyük Zafer haftasında güreş, voleybol, pickleball, futbol, tenis ve satranç turnuvası düzenledi. Sporculara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından kupa ve madalya hediye edildi.

'Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz'

Merkezefendi'yi sporun her branşında öne çıkan bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, spora ve sporcuya yönelik desteklerin artarak devam ettireceklerini ifade etti. Başkan Doğan, 'Merkezefendi'de sporu herkes için ulaşılabilir ve keyifli bir yaşam alışkanlığı haline getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalar, etkinlikler ve hayata geçirdiğimiz spor tesisleriyle hemşehrilerimize daha fazla spor yapma imkânı sunuyoruz. Sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanıyor, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda mücadele eden sporcularımızın emeklerini ödüllendirerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Turnuvalarımızda dereceye giren sporcularımıza madalya ve kupalarını takdim ederek başarılarını taçlandırıyoruz. Yüzlerce sporcunun büyük bir coşkuyla katıldığı organizasyonlarımızda mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Merkezefendi'de sporun daha geniş kitlelere ulaşması ve yeni şampiyonların yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

30 Ağustos Zafer Turnuvasında dostluk kazandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi, spor kulüplerinde eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenledi. Gerçekleştirilen Futbol Turnuvası'nda Alsancak Spor Kulübü birincilik elde etti. Bereketli Spor Kulübü ise ikinci oldu. Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncülük ile bitirdi. Kulüpler arasında gerçekleştirilen zafer turnuvasında dostluk kazandı.

Satranç turnuva şampiyonları ödül ve madalyalarını aldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç Müsabaka Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'nda gençler üç kategoriden oluşan turnuvada hünerlerini gösterdi. Genç sporculara kupa ve madalya hediye edildi. Üç kategoriden oluşan turnuvada 10 yaş altı kategorisinde Yusuf Emir Gümüş birinci oldu. B kategorisinde ise Yağız Yiğit birinciliği elde etti. A kategorisinde Kerem Sürmeli birinciliği elde ederek kupa ve madalya kazandı.

30 Ağustos Zafer Kupası Pickleball Turnuvası'na katılan Erkeklerde, Kazım-Sedat ikilisi birincilik elde etti. Mehmet Ali - Cafer ikilisi ikincilik elde etti. Nuri - Aycan ikilisi ise üçüncülük elde etti. Double Kadınlar grubunda ise Aysun - Lara ikilisi birincilik elde etti. Fatime Hilal ikilisi ikincilik ve Selin Gülsüm ikilisi ise üçüncülük elde etti. Mix'te ise Fatime - Mustafa ikilisi birincilik, Mehmet Ali - Hilal ikilisi ikincilik ve Aysun - Kazım ikilisi ise üçüncülük elde etti.