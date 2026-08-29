ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol alanında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması” olduğunu öne sürdü.

Trump, açıklamasını Truth Social hesabından yaparken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kendi talimatıyla Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile süreç boyunca yakın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

65 milyar varilden fazla petrol rezervi

Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin özel sektörle oluşturulan bir ortaklık üzerinden Venezuela’daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü elde ettiğini söyledi.

Trump, bu kontrolün ABD’li vergi mükelleflerine herhangi bir maliyet getirmeyeceğini savundu.

“ABD’nin petrol rezervleri iki katından fazla artacak”

Anlaşmanın ABD’nin enerji piyasasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendireceğini belirten Trump, ülkesinin petrol rezervlerinin mevcut seviyesinin iki katından fazla artacağını söyledi.

Trump ayrıca Venezuela’nın petrol üretim kapasitesinin artırılmasıyla küresel petrol arzının genişleyeceğini ve bunun ABD’de akaryakıt fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Benzin fiyatları uzun süre önemli ölçüde düşecek”

Trump, anlaşmanın Amerikalılar açısından en önemli sonuçlarından birinin benzin fiyatlarında düşüş olacağını belirterek, petrol arzındaki artış sayesinde ABD’de benzin fiyatlarının uzun bir süre boyunca önemli ölçüde gerileyeceğini ileri sürdü.

ABD Başkanı, Venezuela ile yapılan anlaşmayı “çığır açıcı” olarak nitelendirdi. Trump, yeni iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini ve Venezuela’nın ekonomik açıdan önemli bir dönüşüm yaşamasına katkı sağlayacağını savundu.

Petrol rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela ile ABD arasındaki bu yeni enerji iş birliğinin, küresel petrol piyasaları açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.