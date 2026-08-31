Samsun'da düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Erkekler Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın madalya sahipleri belli oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) gerçekleştirdiği Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Erkekler Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Kadınlar Bireysel ve Kulüpler arası Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da tamamlandı. Çanakkale Sualtı Spor Kulübü, Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın en başarılı spor kulübü olurken, İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü Kadınlar Federasyon Kupası'nın en başarılı kulübü oldu.

Şampiyona, Atakum Plajı'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 44'ü erkek, 20'si kadın olmak üzere 64 sporcu katıldı. Uzun yılların ardından ilk kez uluslararası yarışma standartlarına göre düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Şampiyonası ve Kupası'nda, kadınlar ve erkekler kategorilerinde açık su yüzme, kurtarma kemeriyle cankurtarma, bayrak kapma yarışı, plaj koşusu (90 metre) ve plaj koşusu (bin metre) disiplinlerinde nefes kesen mücadeleler yaşandı. İki gün süren deniz ve plajdaki müsabakalar, sağanak yağmur ve güçlü rüzgârlara rağmen başarıyla tamamlandı. Kadınlar Federasyon Kupası'nda İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü'nden Elif Bay, 5 ayrı disiplinin 3'ünü birincilikle tamamlayarak Federasyon Kupası'nın en fazla madalya alan sporcusu oldu. Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın en çok madalya alan sporcusu, İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü'nden Bora Duman oldu. Duman, 5 disiplinin ikisinde Türkiye şampiyonluğuna imza attı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapılan kapanış ve ödül töreninde sporculara ve takımlara madalyaları takdim edildi. Törende Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdem Okandan, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Kutlu, TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü Dr. İrfan Kara, Atakum İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, TSSF İl Temsilcisi Birol Genç hazır bulundu.