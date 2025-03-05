Geçtiğimiz günlerde 300 bininci kamyonunu hattan indiren Ford Trucks, araç ürün gamının %70’ine uygun olan EU6 emisyon seviyesindeki 12,7 litre motor hacmine sahip Ecotorq GEN2 motoru ile ağır ticari araç pazarındaki yerini pekiştiriyor. F-LINE ve F-MAX modelleriyle uyumlu şekilde geliştirilen bu yeni nesil motor, farklı iklim ve yol koşullarında kapsamlı testlerden geçirilmesi sonucu, bir önceki nesle kıyasla performans ve dayanıklılığı bir üst seviyeye taşıyor. Araç özelliklerine yönelik gerçekleştirilen yakıt tüketim testleriyle motorun ve aracın tüm sistemlerinin en verimli şekilde çalışması sağlanıyor.

Ford Trucks, yeni nesil Ecotorq GEN2 motoru ile toplam sahip olma maliyetini azaltmayı ana odak noktası olarak belirleyerek önemli bir adım atıyor. Mevcut Ecotorq GEN1.5 motorunu, baştan tasarlanan yeni nesil Ecotorq GEN2 motoru ile değiştiren Ford Trucks, bu geçişle birlikte dayanıklılık ve uzun ömürlülük noktasında çok daha iyi veriler elde etmesinin yanı sıra yakıt tüketiminde araç seviyesinde aksiyonlarla beraber %11,3’e varan bir iyileşme hedefliyor. HVO (Hidrojenle İşlenmiş Bitkisel Yağ) yakıt tipine uyumlu Ecotorq GEN2 motoru ile hem güç hem de verimlilik açısından daha yüksek performans sunarak, müşterilere daha ekonomik ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ford Trucks, müşteri odaklı yaklaşımı doğrultusunda, yeni Ecotorq GEN2 motoru 8 farklı ülkede, değişken yol ve iklim koşullarında 25000 saati aşan süre boyunca ve 1,5 milyon kilometreden fazla mesafede testlerden geçirdi. Ürün geliştirme sürecinde seçili müşterileri ile iş birliği yaparak motoru en zorlu kullanım senaryolarında değerlendiren Ford Trucks, böylece müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan bir performans sunmayı hedefliyor.

Ecotorq GEN2 motoruna ek olarak bu proje ile F-MAX serisi için birçok yeni özellik de sunuluyor. Araç kabininde yapılan aerodinamik iyileştirmelerle hava direnci azaltılarak, yakıt tüketimine katkı sağlanıyor. Ön havalı süspansiyon sistemi, sürüş konforunu artırarak, uzun yolculukları daha rahat hale getiriyor. Yeni tasarlanan lastik deseni ve ayna kamera sistemi, yakıt verimliliğini daha da iyileştirirken, daha düşük tahvil oranları ve araç en yüksek viteste seyir halinde iken motorun daha düşük devirde çalışmasına imkan veren şanzıman yenilikleri de motorun verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak, devreye alınan Aktif Izgara ve Geri Getirme Yaylı Kaliper özellikleri, motor verimliliğini ve yakıt tasarrufunu destekleyen ek teknolojilerle Ford Trucks, F-MAX serisini bir adım daha ileriye taşıyor.