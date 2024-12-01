Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından EvoLog Lojistik, TAL Trailer ile güçlü bir iş birliğine imza attı. Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan TAL Trailer, son teknoloji ile donattığı makine parkuru ve uzman ekibiyle perdeli - tenteli treyler, konteyner şasi ve swap body üretimi gerçekleştiriyor. Sektörün önemli oyuncularından Evolog Lojistik, TAL Trailer’den 120 adet treyler satın alacak.

“Yerli üreticiler her zaman ilk tercihimiz”

Anlaşma kapsamındaki ilk teslimat çerçevesinde 10 adet treylerin filoya katıldığını belirten EvoLog CEO’su Barış Talay, “2025 yılında uluslararası arenadaki kapasitemizi ve servis gücümüzü yükseltmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızı hayata geçirirken de ülkemizdeki girişimlerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Yerli üretiminin gelişimine katkı sunmak, büyüme vizyonumuzun temelinde bulunuyor. Bu sebeple, sektörümüzde fark yaratan yerli üreticilerle çalışmaya öncelik veriyoruz. Ülkemizin üretim sanayisini desteklemeye devam edeceğiz. Hızlı teslimat performanslarından dolayı TAL Trailer Kurucu Ortakları Onur Talay ve Tarık Çiğdem’e özel teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Evolog Lojistik kat ettiğimiz mesafenin sembolüdür”

İş birliğine yönelik TAL Trailer Kurucu Ortağı Tarık Çiğdem, “EvoLog Lojistik gibi sektörün önde gelen bir şirketle yaptığımız bu anlaşma, üretimde kısa sürede kat ettiğimiz büyük mesafeyi gösteriyor. Teslimatını yapacağımız kayar perdeli treylerlerimiz, farklı çekici tipleriyle uyumlu çalışabilen çift süspansiyon sistemi sayesinde, midilli ve yarı midilli çekicilerle kullanılabiliyor. Ekipmanlarımızı yüksek teknoloji ile üretiyoruz, bu sayede uzun ömürlü ve verimli hale getiriyoruz” dedi.