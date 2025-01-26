Beyaz eşya mağazası işletmecisisi Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz. Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizlerde gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirle. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir" dedi.



Editör: Bekir YILMAZ