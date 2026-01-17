Yapılan düzenlemeyle, evde bakım yardımından yararlanan hanelerin gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, engelli vatandaşların lehine olacak şekilde yeniden ele alındı. Değişiklik kapsamında özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ile eğitim destek ödemelerinin hane gelirine dahil edilme biçimi sadeleştirildi ve netleştirildi.

Bakanlık tarafından uygulamaya yönelik bazı şartların da basitleştirildiği belirtilirken, gelir hesaplamasında engelli bireyler ve aileleri açısından daha adil bir çerçeve oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği’nde yaptığımız güncellemelerle uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yeni düzenlemelerin, evde bakım hizmetlerinden yararlanan ailelerin desteklere erişimini kolaylaştırması bekleniyor.