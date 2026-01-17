Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mevzuata aykırı fiyat artışı tespit edilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, denetim sürecinde elde edilecek bulguların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda ele alınacağı, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmeler hakkında gerekli yaptırımların kararlılıkla hayata geçirileceği vurgulandı.

E-ticarette ilave denetim ve yaptırım süreci başlatıldı

Açıklamada, kamuoyunda “e-ithalat” olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından Ticaret Bakanlığı’na çeşitli şikâyetlerin ulaştığı belirtildi. Bu kapsamda, e-ticaret pazar yerlerinde satışa sunulan bazı ürünlerde yüksek oranlı fiyat artışları tespit edildiği ifade edildi.

Olası fiyat artışlarının, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde incelenmesi gerektiği değerlendirilerek, ilgili elektronik ticaret pazar yerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatıldı. Bakanlık, şüpheli ürünler ve satıcılar hakkında pazar yerlerinden sürekli bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi.

Mevzuata aykırı ürünlere erişim engeli

İncelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerin, fahiş fiyat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazar yerlerine talimat verildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması ile adil ticaret ortamının sağlanmasının öncelik olduğu vurgulanarak, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle son buldu.