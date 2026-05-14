Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Nisan ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 adede yükseldi. Buna karşılık ikinci el konut satışları yüzde 0,3’lük sınırlı bir düşüşle 86 bin 502 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ikinci el konutların ağırlığı sürerken, bu segmentin payı yüzde 68,2 olarak hesaplandı. İlk el konutların payı ise yüzde 31,8’de kaldı.

Konut finansmanında ipotekli satışlarda ise güçlü artış görüldü. Nisan ayında ipotekli konut satışları yüzde 40,5 yükselerek 25 bin 771 adede ulaştı. Diğer satış türlerinde ise yüzde 4’lük düşüşle 101 bin 37 adetlik gerçekleşme kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan’da 1.516 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1’lik gerileme yaşandı. Ocak-Nisan döneminde ise yabancı satışları yüzde 11,6 azalarak 5 bin 681 seviyesine indi. Yabancı alımlarda ilk sırayı Rusya Federasyonu vatandaşları alırken, Çin ve İran takip etti.

İş yeri satışlarında ise daha olumlu bir tablo öne çıktı. İlk el iş yeri satışları yüzde 14,3 artarak 4 bin 301’e yükselirken, ikinci el iş yerlerinde artış yüzde 8,7 ile 11 bin 393 seviyesinde gerçekleşti.

İpotekli iş yeri satışlarında ise dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Bu alandaki satışlar yıllık bazda yüzde 102,1 artış göstererek 758 adede ulaştı.

Mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre hem konut hem iş yeri piyasasında aylık bazda sınırlı artışlar görülürken, genel eğilimde ipotekli işlemlerin belirgin şekilde güçlendiği gözlendi.