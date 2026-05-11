Uzmanlar, kira bedelinin sözleşmede adı yer almayan kişilere gönderilmesinin, “kira ödenmedi” sayılabileceği ve tahliye sürecini başlatabileceği konusunda uyarıyor.

Bursa’da açıklamalarda bulunan hukukçulara göre, ev sahibinin eşi, çocuğu ya da başka bir yakını adına yapılan ödemeler, gerekli yazılı belge bulunmadığı takdirde kiracıyı hukuken korumuyor. Özellikle son dönemde artan kira uyuşmazlıkları nedeniyle bu tür detayların mahkemelerde ciddi sonuçlar doğurduğu belirtiliyor.

“Başkasına Yatırdım” Demek Yetmiyor

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, kira borcunun yalnızca sözleşmede kiraya veren olarak görünen kişiye yapılan ödeme ile sona ereceğini söyledi. Gezgin, ev sahibinin yönlendirmesiyle farklı bir hesaba ödeme yapılsa bile bunun mutlaka yazılı belgeyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlara göre, herhangi bir yazılı onay olmadan üçüncü kişiye gönderilen kira bedeli, ileride “eksik ödeme” veya “hiç ödeme yapılmadığı” iddiasıyla kiracının karşısına çıkabiliyor. Bu durumda ev sahibi icra takibi başlatabiliyor, hatta tahliye davası açabiliyor.

Elden Kira Ödeyenlere Ağır Ceza

Öte yandan kira ödemelerinde banka veya posta sistemi kullanılması zorunluluğu da devam ediyor. 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında elden kira ödeyenlere ciddi para cezaları uygulanıyor.

Buna göre:

Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına en az 28 bin TL,

İkinci sınıf tüccar, çiftçi ve basit usul mükelleflere en az 14 bin TL,

Diğer kişiler için ise en az 7 bin TL ceza kesilebiliyor.

Ceza tutarı ayrıca kira bedelinin yüzde 10’u üzerinden hesaplanıyor.

Kiracıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Hukukçular, mağduriyet yaşanmaması için kiracıların şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:

Kira mutlaka sözleşmede adı geçen ev sahibinin hesabına yatırılmalı.

Başka bir hesaba ödeme yapılacaksa yazılı onay alınmalı.

Havale açıklamasına ödeme dönemi açık şekilde yazılmalı.

Dekont ve banka kayıtları mutlaka saklanmalı.

Uzmanlar, “iyi niyetle yapılan yanlış bir ödeme bile kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabilir” uyarısında bulunuyor.