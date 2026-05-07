HAKAN BUCAK Gayrimenkul, Ataköy Marina’da konumlanan Marinada Residence projesini tanıttı. Marina, otel, restoranlar ve sosyal alanlarla bütünleşen bir yaşam çevresinin parçası olarak konumlanan proje, denizle kurulan ilişkinin günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği seçili adreslerden biri olarak dikkat çekiyor.

Toplam 72 konut ve 3 ticari üniteden oluşan Marinada Residence, sınırlı arzı, düşük yoğunluklu yerleşim anlayışı ve geniş metrekareli daire tipleriyle öne çıkıyor. 1+1’den penthouse’a uzanan farklı tipolojilerdeki daireler, geniş yaşam alanları ve seçili ünitelerde öne çıkan deniz ve marina manzarasıyla bulunduğu segmentte farklılaşıyor.

Ataköy Marina’da konumlanan bütüncül yaşam

Marinada Residence, Ataköy Marina içindeki konumuyla sahil hattı, sosyal yaşam alanları ve seçkin çevresiyle bütünleşen bir yaşam kurgusu sunuyor. Proje, şehrin merkezinde yer alırken ana ulaşım akslarına yakınlığıyla da günlük yaşamda önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu yönüyle denizle kurulan güçlü bağ ile şehir hayatının dinamizmi arasında dengeli bir yaşam sunuyor.

Projenin mimari tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor. Deniz odaklı yerleşim anlayışı, malzeme kalitesi ve detay çözümleriyle öne çıkan proje, yüksek yoğunluklu konut anlayışından ayrışarak daha seçili ve rafine bir yaşam kurgusu ortaya koyuyor. Güncel yönetmeliklere uygun mühendislik yaklaşımı ve güçlü teknik altyapısıyla Marinada Residence, sunduğu yaşam standardını güven boyutuyla da destekliyor.

Sınırlı arz, seçili yaşam deneyimi

Marinada Residence’ın tek ve tam yetkili satış ve pazarlama temsilcisi olan HAKAN BUCAK Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:



“Bugün üst segment gayrimenkul projelerinde asıl farkı projenin kendi içinde sunduğu özelliklerden çok, bulunduğu konumla kurduğu ilişki yaratıyor. Marinada Residence’ı bu açıdan değerlendirdiğimizde, Ataköy Marina gibi bugün itibarıyla seçkin bir noktada yer alan, aynı zamanda gelişimini sürdüren bir bölgede konumlanması projeyi farklı bir noktaya taşıyor. Bölgeye ilişkin ortaya konan master plan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar da bu gelişim potansiyelini destekliyor.

Marinada Residence ise bu bütünün içinde, mimari yaklaşımı ve tasarım diliyle iddialı ve cesur bir duruş sergileyen, bulunduğu konumda imza yapı niteliği taşıyan bir proje olarak öne çıkıyor. Denizle kurduğu doğrudan ilişki, sosyal yaşamla entegrasyonu ve bulunduğu konumun sunduğu imkanlarla birlikte değerlendirildiğinde, yalnızca bir konut değil, bulunduğu yerin değerini büyüten ve onunla birlikte gelişen bir yaşam alternatifi ortaya koyuyor.”

HAKAN BUCAK Gayrimenkul Genel Müdürü Levent Deveci ise proje detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



“Marinada Residence, düşük yoğunluklu yerleşim anlayışıyla planlanmış, geniş metrekareli daire seçenekleri sunan bir proje. Seçili ünitelerde öne çıkan deniz ve marina manzarası, güçlü mimari altyapısı ve yüksek malzeme kalitesiyle bulunduğu segmentte ayrışıyor. Marina, otel, restoranlar ve sosyal alanlarla birlikte çalışan yapısı sayesinde kullanıcılarına yalnızca bir konut değil, günün farklı anlarına yayılan bir yaşam deneyimi sunuyor. Bu bütüncül yapı, projeyi hem kullanım hem de değer perspektifinde güçlü bir noktaya taşıyor.”

HAKAN BUCAK Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş