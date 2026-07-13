Eurostat'ın Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) kapsamında yayımladığı Fiyat Düzeyi Endeksleri (Price Level Indices) kullanılarak yapılan karşılaştırmada, Avrupa Birliği ortalamasında 100 euroya satın alınabilen mal ve hizmet sepeti Türkiye'de yaklaşık 59,6 euro seviyesinde bulunuyor. Bu da Türkiye'nin AB ortalamasına göre yaklaşık yüzde 40 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

Tatilde fiyat avantajı Türkiye'de

Analizde Türkiye; İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve Fransa gibi Akdeniz'in önemli turizm destinasyonlarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre; Türkiye genel fiyat seviyesinde ilk sırada yer aldı. Portekiz uygun otel ve restoran fiyatlarıyla öne çıktı. Hırvatistan ikinci en ekonomik destinasyon oldu. Fransa ise karşılaştırılan ülkeler arasında en pahalı ülke olarak dikkat çekti.

Turizmde rekabet avantajı

Uzmanlara göre Türkiye'nin fiyat avantajında döviz kuru ve satın alma gücü farkı önemli rol oynuyor. Özellikle Avrupa'dan gelen turistler için otel, restoran, ulaşım ve günlük harcamalar rakip destinasyonlara kıyasla daha düşük maliyetle karşılanabiliyor.

Bununla birlikte Eurostat verilerinin ülke genelindeki ortalama fiyatları yansıttığı, Antalya, Bodrum, Çeşme veya İstanbul gibi yoğun turizm merkezlerinde fiyatların ülke ortalamasının üzerinde olabileceği de belirtiliyor.

Turizm gelirlerine katkı sağlayabilir

Türkiye'nin fiyat avantajını koruması halinde 2026 yaz sezonunda özellikle Avrupa pazarından gelecek turist sayısının artabileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, uygun fiyatın tek başına yeterli olmadığını; hizmet kalitesi, ulaşım imkanları ve güvenliğin de tercihleri belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını ifade ediyor.