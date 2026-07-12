Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş, Altın Kemerle Selimiye Camii'nde Şükür Namazı Kıldı
İçeriği Görüntüle
Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde, dünya bir numarası İtalyan Sinner ve iki numarası Alman Alexander Zverev karşılaştı. İlk seti 7-6 kaybeden 24 yaşındaki tenisçi, diğer setleri 7-6, 6-3 ve 6-4 kazanarak, rakibini 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Wimbledon'da mutlu sona ulaştı. Jannik Sinner, ayrıca kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu ulaştı.