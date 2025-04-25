Bu kapsamda Avrupa’nın lider araç kiralama şirketi Europcar ile iş birliği gerçekleştiren Doğan Trend Otomotiv, iddialı SUV modelleriyle filo pazarındaki varlığını da güçlendirdi. İş birliği kapsamında Europcar Türkiye, Doğan Trend Otomotiv'in sunduğu güvenilir ve teknolojik modellerle filosunu güçlendirerek bugüne kadar 170 adedi MG HS, 100 adedi de Suzuki Vitara olmak üzere toplam 270 SUV’u araç parkına dahil etti. Tüketici eğilimlerinde hızla yükselen SUV talebi, Europcar Türkiye’nin filosunu genişletme kararında etkili oldu. Geniş donanım yelpazesi ve üstün konfor seviyesiyle dikkat çeken MG HS ve Suzuki Vitara, Europcar Türkiye'nin filo yatırımında öncelikli tercihler arasında yer aldı.

Gerçekleştirdiği güçlü iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen Doğan Trend Otomotiv, filo sektöründeki varlığını da güçlendirdi. Bu kapsamda Doğan Trend Otomotiv, yeni teknoloji ve güvenilir araçlarla filo başarısını güçlendirmeye odaklanan Avrupa’nın lider araç kiralama şirketi Europcar ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Europcar Türkiye, filosunu otomotiv sektörünün lider oyuncularından Doğan Trend Otomotiv’in temsi ettiği MG ve Suzuki markalarıyla genişletti.

Yatırımlarımız devam edecek!

İş birliği kapsamında Europcar Türkiye, Doğan Trend Otomotiv'in sunduğu güvenilir ve teknolojik modellerle filosunu güçlendirerek bugüne kadar 170 adedi MG HS, 100 adedi de Suzuki Vitara olmak üzere toplam 270 SUV’u araç parkına dahil etti. Kurum olarak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, “Sektörün köklü ve güvenilir markası Doğan Trend Otomotiv ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye’deki araç filomuzu genişletmekten mutluluk duyuyoruz. SUV segmentindeki artan müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak öne çıkan markaları filomuza dahil etmemiz hem müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzun hem de operasyonel kapasitemizi güçlendirmenin önemli bir göstergesi. Yatırımlarımız ve işimizi zirveye taşıyacak iş birliklerimiz devam edecek” yorumunda bulundu.

Doğan Trend Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise şunları söyledi: “Europcar gibi mobilite alanında global ölçekte güçlü bir markayla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. MG ve Suzuki markalarının yenilikçi, teknolojik ve kullanıcı dostu modellerinin Europcar Türkiye’nin araç filosunda yer alması bizim için önemli bir gurur kaynağı. Bu iş birliği hem markalarımızın sahadaki görünürlüğünü artıracak hem de daha fazla kullanıcının modellerimizin sunduğu konfor ve güvenlik teknolojileriyle tanışmasına olanak sağlayacak. Doğan Trend Otomotiv olarak mobilite çözümleri sunan güçlü markalarla iş birliklerimizi artırarak büyümeye devam edeceğiz.”

Araç seçimlerinde tüketici talebi etkili oldu!

Tüketici eğilimlerinde hızla yükselen SUV talebi, Europcar Türkiye’nin filosunu genişletmesi kararında etkili oldu. Geniş donanım yelpazesi ve üstün konfor seviyesiyle dikkat çeken MG HS ve Suzuki Vitara, Europcar Türkiye'nin filo yatırımında öncelikli tercihler arasında yer aldı. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markasının HS modeli ile modern tasarımı, premium iç mekânı ve ileri sürüş destek sistemleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Her dönemin gözdesi Suzuki Vitara ise sağladığı çekici sürüş dinamikleri ve verimli yakıt tüketimi ile alanında fark yaratmaya devam ediyor.