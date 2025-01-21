İtalyan ticaret dergisi Vado e Torno tarafından 2016 yılından bu yana verilen "Yılın Sürdürülebilir Kamyonu" ödülleri, her yıl sektörde uzman bağımsız gazeteciler jürisi tarafından veriliyor. Bu yıl ki "Yılın Sürdürülebilir Dağıtım Kamyonu" ödülüne çok yönlü ve sürdürülebilir özellikleri sayesinde Eurocargo CNG layık görüldü. Jüri, sürdürülebilirlik, emisyon azaltma açısından verimlilik, güvenlik ve sürücü konforu gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak değerlendirme yapıyor.

Bu yılki jüri, ödülün verilmesine ilişkin değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Eurocargo, son otuz yılda kamyon tarihinde yer almış, temel yaklaşımını ve felsefesini hiçbir zaman değiştirmeden çekiciliğini ve rekabet gücünü korumuştur. En yeni versiyonu dahil Eurocargo, çok çeşitli kullanımları başarıyla üstlenmesine olanak tanıyan çok yönlülüğünü, dikkat çekici tasarımını ve genişletilmiş özelliklerini sürdürüyor.

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE EN İLERİ TEKNOLOJİ

Orta ağırlık segmentinde IVECO'nun amiral gemisi olan Eurocargo, 1991 yılından bu yana üretilmektedir. Şimdiye kadar tasarlanmış en yenilikçi endüstriyel araçlardan biri olduğunu başarılı satış grafiği de kanıtlamıştır. Eurocargo oldukça kapsamlı özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir kabin platformu üzerinde geliştirilmiştir. "Tüm Eurocargo modelleri, en yeni teknolojilerle Brescia'daki fabrikada üretilmektedir. Köklü geçmişiyle öne çıkan ikonik marka en son teknolojik gelişmelerle sürekli güncellenerek bugünlere gelmiştir.”

Uzun süredir üretimi devam eden Eurocargo’ların yeni modeli serinin en gelişmiş versiyonudur. Yeniden tasarlanmış dijital kokpit, yeni ADAS, gelişmiş bağlantı tarafından desteklenen dijital hizmetler ve genişletilmiş CNG menzili sayesinde daha fazla sürdürülebilirlik, Eurocargo’yu herkesin tercih ettiği kamyon haline getirmektedir.

YENİ NESİL TECTOR 7 CNG MOTOR

Özellikle Eurocargo, tüm ürün yelpazesi için mevcut olan yeni nesil Tector 7 CNG motorları ile donatılmıştır. Emisyon azaltıcı çözümler arayan taşımacılara 12-18 ton aralığında doğal gaz alternatifi sunan tek araçtır. Ayrıca, 6,7 litrelik CNG motor üç farklı versiyonda mevcuttur: 220 hp, 250 hp ve 280 hp. Daha fazla kapasite ve güç sunmanın yanı sıra Eurocargo, sınıfının en iyi yakıt tüketimiyle birlikte CO2 emisyonlarında %10'a varan tasarruf sağlamaktadır. Bu durum, Eurocargo'nun biyometan kullanımına bağlı olarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe ulaşmada değerli bir ortak olduğunu ve mükemmel bir döngüsel ekonomi elçisi olarak hareket ettiğini göstermektedir."

Eurocargo’nun çok yönlülüğü, tüm ürün yelpazesinde yeni teknolojilerin ve çoklu enerji yaklaşımının kullanılmasına dönüşür ve onu tıpkı marka vaadinde olduğu gibi "her görev için doğru seçim" haline getirir.