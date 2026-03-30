Denetimlerde, belediyeye ait aşevi faaliyetleri, yemek alım ve dağıtım süreçleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında usulsüz işlemler tespit edildi. Tespitler doğrultusunda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlusu H.B. hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararları uygulandı. 30 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyon sonucunda tüm şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.