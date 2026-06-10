Kendi sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak yeni mesleğini duyuran eski bakan, samimi açıklamalarıyla büyük takdir topladı.

"Çalmıyorum, Rüşvet Almıyorum"

Kurye kıyafetleri ve teslimat aracının içinden takipçilerine seslenen Koçkorov, eski bir bakanın ABD’de paket taşımasını şaşkınlıkla karşılayanlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Birçok kişi benim gibi eski bir bakanın burada kuryelik yapmasına şaşırıyor. Ancak alın teriyle, helal yoldan kazanılan her iş saygıya layıktır. Ben çalmıyorum, rüşvet yemiyorum; kendi emeğimle geçiniyorum ve yaptığım işten asla utanmıyorum."

Siyasetten Kuryeliğe Uzanan Yolculuk

Ulukbek Koçkorov, Kırgızistan siyasetinin tanınan figürlerinden biri. Geçmişte milletvekilliği yapan ve 2017 yılında ülkesinde cumhurbaşkanı adayı olan Koçkorov, 2018–2020 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Siyasi kariyerinin ardından ABD'ye yerleşme kararı alan eski bakanın, lüks bir yaşam yerine kuryelik yaparak geçimini sağlaması, sosyal medyada hem Kırgızistan'da hem de dünya genelinde "dürüstlük ve tevazu" örneği olarak yorumlandı.