İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Oğuzhan Uğur, aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında olduğunu beyan ederken, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

"Sadece Haluk Levent'i tanıyorum"

Soruşturma kapsamında kendisine gösterilen isimler arasında yalnızca Haluk Levent'i tanıdığını belirten Uğur, sanatçıyla ilk kez 2018 yılında programı sayesinde tanıştığını, son yüz yüze görüşmelerinin ise 6 Şubat depreminin ardından Hatay'da gerçekleştiğini ifade etti. O tarihten sonra fiziksel olarak bir araya gelmediklerini dile getiren Uğur, diğer şüpheleri ise tanımadığını söyledi.

"Amacımız yardım çağrılarını duyurmaktı"

Depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların amacının yardım çalışmalarına destek vermek olduğunu anlatan Uğur, Ahbap'ın yanı sıra AFAD ve Kızılay'ın da hesap bilgilerini paylaştıklarını belirtti.

Haluk Levent'in davetiyle deprem bölgesine gittiğini anlatan Uğur, Hatay'da kısa süre kaldıktan sonra İstanbul'a dönerek yardım yayınları yaptıklarını, bu yayınlarda yalnızca resmi kurumların doğrulanmış IBAN bilgilerine yer verdiklerini söyledi.

"'Para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşıldı"

İfadesinde, bazı röportajlarda kullandıkları "para topluyoruz" ifadesinin yanlış yorumlandığını savunan Uğur, kendi hesaplarına herhangi bir bağış yapılmadığını vurguladı.

Uğur, "Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yürütmemiz mümkün değil. Hesaplarımıza tek kuruş bağış gelmedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadım. Sadece diğer kurumlarda olduğu gibi IBAN ve iletişim bilgilerini paylaştım. Aktardığımız şey para değil, bilgiydi." ifadelerini kullandı.

"Ahbap'ın mali yapısını bilmiyorum"

Ahbap Derneği'nin mali işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Uğur, derneğe yapılan bağışların nasıl kullanıldığını bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Şirket hesapları ve şahsi banka hareketlerinin tamamen ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını dile getiren Uğur, bu işlemlerin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Neden soruşturmaya dahil edildiğimi anlamıyorum"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını, dolandırıcılık ya da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi bir eylem içinde yer almadığını belirtti.

Deprem döneminde amaçlarının yalnızca yardım çalışmalarını duyurmak olduğunu söyleyen Uğur, sabit ikamet sahibi olduğunu, delil karartma ya da kaçma ihtimalinin bulunmadığını ifade ederek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

İfadesinde ayrıca, deprem döneminde kendilerine ulaşan kişilerin beyanlarına dayanarak Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon liralık bağış yapılmış olabileceğini tahmin ettiklerini ancak bu rakamın doğrulanmış bir veri olmadığını, yalnızca kendilerine iletilen bildirimlerden oluştuğunu da kaydetti.