COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde 'COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı ve konferans marjında Türkiye'nin başkanlık sürecine ilişkin temasları kapsamında çeşitli gruplarla heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması imza törenine katıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile birlikte protokolü imzalayan Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler sekretaryası ile yapıcı iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

Çeşitli gruplarla heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi

Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, 11 ülkeden oluşan Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ve Arap Ülkeleri Grubu ile bir araya geldi.

Bakan Kurum ayrıca, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü. Grupların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.