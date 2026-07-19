Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, sadece oyunculuğuyla değil, kariyeri boyunca aldığı kararlarla da adından söz ettirdi. Usta sanatçının yıllar önce reddettiği yaklaşık 300 bin dolarlık yabancı yapım teklifi, yeniden gündeme geldi.

Kendi anlatımına göre Arkın'a, yurt dışında çalışma imkânı sunan ve dönemin şartlarında oldukça yüksek bir kazanç anlamına gelen teklif götürüldü. Ancak usta oyuncu, bu fırsatı değerlendirmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.

"Ne Yaparsam Kendi Memleketimde Yaparım"

Cüneyt Arkın, kararının arkasındaki düşünceyi verdiği röportajlarda şu sözlerle anlattı:

"Ne yaparsam kendi memleketimde yaparım."

Yurt dışında yaşamayı istemediğini belirten Arkın, ailesinden, ülkesinden ve seyircisinden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmediğini ifade etti. Maddi kazançtan çok yaşam biçimini önemseyen sanatçı, Türkiye'de üretmeye devam etmeyi seçti.

Cüneyt Arkın: "Malkoçoğlu Bizans'a Yenilmez" Diyerek 300 Bin Dolarlık Teklifi Reddetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, yıllar önce aldığı dikkat çekici bir kararı anlattı. Usta oyuncu, kendi anlatımına göre yaklaşık 300 bin dolarlık yabancı yapım teklifini, canlandırdığı Malkoçoğlu karakterine ters düşeceği gerekçesiyle kabul etmedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın yıllar önce paylaştığı bir anı, yeniden gündeme geldi. Arkın'ın anlattığına göre, kendisine yurt dışından yaklaşık 300 bin dolarlık bir teklif sunuldu. Ancak usta sanatçı, bu teklifi kabul etmedi.

Arkın, kararının nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Malkoçoğlu Bizans'a yenilmez."

Usta oyuncu, yıllarca canlandırdığı Malkoçoğlu karakterinin Türk seyircisinin gözündeki yerini korumak istediğini belirterek, karakterin yenildiği bir hikâyede rol almayı doğru bulmadığını ifade etti.

Cüneyt Arkın'ın bu açıklaması, kariyerinde maddi kazanç yerine temsil ettiği karakterin değerlerini ve izleyicisinin beklentisini ön planda tuttuğunu gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.