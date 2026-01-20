Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik politikalara yön vermek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla hayata geçirilen Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı’nın (2023-2025) başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Genelgede; eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere pek çok alanda Roman vatandaşlara yönelik destekleyici hizmetlerin sunulduğu ifade edildi.

Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından eylem planının ikinci safhasına geçildiğini belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

“Strateji Belgesi 1. Aşama Eylem Planı’nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planı’nın ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî internet adresinde yayımlanacaktır.”

Genelgede ayrıca, strateji belgesi ve eylem planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, yerelde ise valiliklerin sorumluluğunda gerekli her türlü desteğin sağlanması, iş birliği ve koordinasyonun hassasiyetle yürütülmesi istendi.