Uzun bir aranın ardından yeniden en üst lige dönen Erzurum temsilcisi, bu sonuçla birlikte 5 yıl sonra Süper Lig hasretine son vermiş oldu. Ligde ikincilik mücadelesi ise son haftalara taşındı. Erokspor 73 puanla ikinci sırada yer alırken, Amedspor 72 puanla hemen arkasında bulunuyor. Bu iki takım arasındaki yarışın kalan haftalarda daha da kızışması bekleniyor.

Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitime 2 maç kala, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen mavi-beyazlı takımın taraftarları Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kentin dört bir tarafında kutlama yapıyor. Kutlamalar gece boyunca devam etti. Araçlarıyla konvoy yapan Erzurumlular, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi’nde halay çekti, türküler söyledi. Havai fişek gösterileriyle coşan taraftarlar Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan şampiyonluk marşları söyledi. Kutlamalar Kerkük'ten gelen Türkmenlerin de katıldığı görüldü.

Öte yandan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, 2. Lig’de gösterdiği üstün performansla şampiyonluğunu ilan etti. Somaspor’u sahasında 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bitime bir hafta kala 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, önemli bir başarıya daha imza atarak tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşamış ender kulüpler arasına adını yazdırdı. Taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan Bursa ekibi, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle de dikkat çekti.

Şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursaspor’u yayımladığı mesajla tebrik ederek, kulübün 1. Lig’deki mücadelesinde başarılar diledi.

Türk futbolunda hem üst lig hem alt ligde yaşanan bu yükselişler, sezonun en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında "Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor’u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor’a Süper Lig’de şimdiden başarılar diliyorum." dedi.