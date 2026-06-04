Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin 26 kişilik nihai kadrosunda, oyuncuların sırtlarında taşıyacağı numaralar FIFA tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kadrodaki hiyerarşi ve genç yıldızların seçtiği numaralar ise dikkat çeken en önemli detaylar arasında yer aldı.
Kalede Klasik Dağılım
A Milli Takım'ın dev turnuvada kalesini koruyacak üç deneyimli eldivenin numara seçimi şaşırtmadı. Formayı kapma yarışında büyük rekabet içinde olan kalecilerimizin numaraları şu şekilde paylaşıldı:
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Mert Günok: 1
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Altay Bayındır: 12
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Uğurcan Çakır: 23
Savunmada Güven Veren Numaralar
Montella'nın turnuva boyunca en çok güvendiği bölgelerden biri olan savunma hattında, oyuncularımız kulüp takımlarından da aşina olduğumuz numaralarla sahaya çıkacak. Sakatlıktan dönen Ozan Kabak ve tecrübeli isimler formalarını aldı:
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Zeki Çelik (2), Merih Demiral (3), Çağlar Söyüncü (4), Eren Elmalı (13), Abdülkerim Bardakcı (14), Ozan Kabak (15), Mert Müldür (18), Ferdi Kadıoğlu (20) ve Samet Akaydin (25).
Dikkat Çeken Detay: Arda Güler 8, Kaptan 10 Numara!
Haberin en çok merak edilen kısmı olan orta saha ve hücum hattında ise büyük bir görsel şölen var. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu gelenekselleşen 10 numaralı formayı sırtında taşımaya devam edecek.
Gözler Onun Üzerinde: İspanya'da gösterdiği muhteşem performansla dünya devlerinin radarında olan genç dahi Arda Güler, Dünya Kupası'nda 8 numaralı formayla orkestra şefliğine soyunacak.
Geleceğin büyük yıldız adaylarından Kenan Yıldız 11, hücumun dinamik ismi Kerem Aktürkoğlu ise 7 numarayı kaptı. Ay-Yıldızlıların yeni gol umutlarından Deniz Gül ise 9 numaranın yeni sahibi oldu.
İşte A Milli Takım'ın Eksiksiz Forma Numaraları Listesi:
|No
|Oyuncu
|Pozisyon
|1
|Mert Günok
|Kaleci
|2
|Zeki Çelik
|Defans
|3
|Merih Demiral
|Defans
|4
|Çağlar Söyüncü
|Defans
|5
|Salih Özcan
|Orta Saha
|6
|Orkun Kökçü
|Orta Saha
|7
|Kerem Aktürkoğlu
|Forvet / Kanat
|8
|Arda Güler
|Orta Saha
|9
|Deniz Gül
|Forvet
|10
|Hakan Çalhanoğlu (K)
|Orta Saha
|11
|Kenan Yıldız
|Forvet / Kanat
|12
|Altay Bayındır
|Kaleci
|13
|Eren Elmalı
|Defans
|14
|Abdülkerim Bardakcı
|Defans
|15
|Ozan Kabak
|Defans
|16
|İsmail Yüksek
|Orta Saha
|17
|İrfan Can Kahveci
|Orta Saha / Kanat
|18
|Mert Müldür
|Defans
|19
|Yunus Akgün
|Forvet / Kanat
|20
|Ferdi Kadıoğlu
|Defans
|21
|Barış Alper Yılmaz
|Forvet / Kanat
|22
|Kaan Ayhan
|Defans / Orta Saha
|23
|Uğurcan Çakır
|Kaleci
|24
|Oğuz Aydın
|Forvet / Kanat
|25
|Samet Akaydin
|Defans
|26
|Can Uzun
|Orta Saha
Tarihi turnuvada "Bizim Çocuklar"a başarılar diliyoruz! Nabızlar yüksek, hedef kupada gidebileceğimiz en uzak noktaya ulaşmak.