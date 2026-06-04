Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin 26 kişilik nihai kadrosunda, oyuncuların sırtlarında taşıyacağı numaralar FIFA tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kadrodaki hiyerarşi ve genç yıldızların seçtiği numaralar ise dikkat çeken en önemli detaylar arasında yer aldı.

Kalede Klasik Dağılım

A Milli Takım'ın dev turnuvada kalesini koruyacak üç deneyimli eldivenin numara seçimi şaşırtmadı. Formayı kapma yarışında büyük rekabet içinde olan kalecilerimizin numaraları şu şekilde paylaşıldı:

Mert Günok: 1

Altay Bayındır: 12 A Milli Takım, ABD'ye gitti İçeriği Görüntüle

Uğurcan Çakır: 23

Savunmada Güven Veren Numaralar

Montella'nın turnuva boyunca en çok güvendiği bölgelerden biri olan savunma hattında, oyuncularımız kulüp takımlarından da aşina olduğumuz numaralarla sahaya çıkacak. Sakatlıktan dönen Ozan Kabak ve tecrübeli isimler formalarını aldı:

Zeki Çelik (2), Merih Demiral (3), Çağlar Söyüncü (4), Eren Elmalı (13), Abdülkerim Bardakcı (14), Ozan Kabak (15), Mert Müldür (18), Ferdi Kadıoğlu (20) ve Samet Akaydin (25).

Dikkat Çeken Detay: Arda Güler 8, Kaptan 10 Numara!

Haberin en çok merak edilen kısmı olan orta saha ve hücum hattında ise büyük bir görsel şölen var. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu gelenekselleşen 10 numaralı formayı sırtında taşımaya devam edecek.

Gözler Onun Üzerinde: İspanya'da gösterdiği muhteşem performansla dünya devlerinin radarında olan genç dahi Arda Güler, Dünya Kupası'nda 8 numaralı formayla orkestra şefliğine soyunacak.

Geleceğin büyük yıldız adaylarından Kenan Yıldız 11, hücumun dinamik ismi Kerem Aktürkoğlu ise 7 numarayı kaptı. Ay-Yıldızlıların yeni gol umutlarından Deniz Gül ise 9 numaranın yeni sahibi oldu.

İşte A Milli Takım'ın Eksiksiz Forma Numaraları Listesi:

No Oyuncu Pozisyon 1 Mert Günok Kaleci 2 Zeki Çelik Defans 3 Merih Demiral Defans 4 Çağlar Söyüncü Defans 5 Salih Özcan Orta Saha 6 Orkun Kökçü Orta Saha 7 Kerem Aktürkoğlu Forvet / Kanat 8 Arda Güler Orta Saha 9 Deniz Gül Forvet 10 Hakan Çalhanoğlu (K) Orta Saha 11 Kenan Yıldız Forvet / Kanat 12 Altay Bayındır Kaleci 13 Eren Elmalı Defans 14 Abdülkerim Bardakcı Defans 15 Ozan Kabak Defans 16 İsmail Yüksek Orta Saha 17 İrfan Can Kahveci Orta Saha / Kanat 18 Mert Müldür Defans 19 Yunus Akgün Forvet / Kanat 20 Ferdi Kadıoğlu Defans 21 Barış Alper Yılmaz Forvet / Kanat 22 Kaan Ayhan Defans / Orta Saha 23 Uğurcan Çakır Kaleci 24 Oğuz Aydın Forvet / Kanat 25 Samet Akaydin Defans 26 Can Uzun Orta Saha

Tarihi turnuvada "Bizim Çocuklar"a başarılar diliyoruz! Nabızlar yüksek, hedef kupada gidebileceğimiz en uzak noktaya ulaşmak.