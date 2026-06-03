Geçtiğimiz sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından büyük umutlarla transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, komşu ülkenin yolunu tuttu. İki kulübün, oyuncunun kesin transferi konusunda tam anlaşmaya vardığı belirtildi.

Zubkov'un Trabzonspor Karnesi

Karadeniz fırtınasıyla geçirdiği bir sezonda istikrarlı bir görüntü çizen Ukraynalı oyuncu, skora yaptığı ciddi katkıyla dikkat çekmişti. Zubkov'un bordo-mavili formayla sergilediği performansın detayları şu şekilde:

Toplam Maç: 37

Trendyol Süper Lig: 30 Maç

Ziraat Türkiye Kupası: 6 Maç

Süper Kupa: 1 Maç Fıat Doblo Yeniden Bursa’da Üretilecek İçeriği Görüntüle

Gol Oranı: 4 Gol

Asist Krallığı: 12 Asist

Öne Çıkan Detay: Skora toplamda 16 kez doğrudan etki eden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle yaptığı 12 asistle geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un hücum hattındaki en üretken isimlerinden biri olmuştu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendiren Trabzonspor'da, Zubkov'un AEK'ya gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında da önemli bir yer açılmış oldu.