Slovakya'da İstiklal Marşı'mızı Dinletti

Slovakya’nın Samorin kentinde düzenlenen IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası, kıtanın en yetenekli genç sporcularını bir araya getirdi. U18 Kızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Elif Dilara Davulcu, turnuva boyunca sergilediği üstün performans, çelik gibi sinirleri ve yüksek konsantrasyonuyla rakiplerini tek tek saf dışı bıraktı.

Final müsabakasında da adeta şov yapan genç sporcu, podyumun en üst basamağına çıkarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Altın madalyayı boynuna takan Davulcu, Türk bayrağını Slovakya'da göndere çektirerek büyük bir gurur yaşattı.

"Bu Başarı Tavas İçin Büyük Bir Gurur Kaynağı"

Elde edilen tarihi başarının ardından tebrik mesajı yayımlayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, genç sporcuyu, ailesini ve teknik ekibi kutladı. Başkan Tatık mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tavas Belediye Spor Kulübü sporcumuz Elif Dilara Davulcu, Slovakya’nın Samorin kentinde düzenlenen IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Elif Dilara, ülkemizi ve ilçemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Azmi, disiplini ve üstün performansıyla Avrupa’nın zirvesine çıkan sporcumuzu yürekten kutluyor; bu başarıda emeği geçen ailesine, antrenörlerine ve tüm destekçilerine teşekkür ediyorum."

Genç yaşına rağmen disiplini, azmi ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Elif Dilara Davulcu, bu tarihi zaferiyle Türk dart sporunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.