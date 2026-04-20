“Tek kadın tek motor 81 il Türkiye” sloganıyla çıktığı turda 40 bin kilometrenin üzerinde yol kat eden Özkan, 447 gün süren macerasını sevenlerinin ve ailesinin yoğun katılımıyla noktaladı.

Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Özkan, hem gurur hem de duygusal anlar yaşadı. Türkiye’de böyle bir yolculuğu tek başına tamamlamış olmanın kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten gezgin, süreci aynı zamanda bir kişisel gelişim yolculuğu olarak gördüğünü söyledi.

Yolculuk boyunca birçok zorlukla karşılaştığını ancak her deneyimin kendisine farklı bir şey kattığını ifade eden Özkan, “Yolda olmak insanı hem insanları hem de hayatı daha iyi anlamaya götürüyor. Her şehirde, her rotada yeni bir şey öğrendim” dedi.

Hayallerin ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Özkan, plan yapmanın önemli olduğunu ancak en kritik adımın başlamak olduğunu belirterek, “Çok düşünmeden yola çıkmak gerekiyor. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın annesi de kızının dönüşünden duyduğu mutluluğu dile getirerek, yolculuk boyunca kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti. Annesi, kızının sağ salim dönmesinde bu manevi desteğin büyük payı olduğunu söyledi.