İl Tarım ve Orman Müdürü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel Hasat Bayramı coşku ile kutlandı. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Yardımcısı Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçi ve üreticiler katıldı. Konuşmaların ardından, buğday tarlasında biçerdöverler eşliğinde hasat yapıldı.

