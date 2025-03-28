Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketi Rent Go, bayram dönemi için sektörü değerlendirdi. Ramazan’da başlayan hareketliliğin bayram dönemine de yansıdığını söyleyen Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Geçen yıl bayram kiralamaları ağırlıklı olarak son dakikaya bırakılmışken, bu yıl erken rezervasyon oranı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek oranla seyrediyor. Ortalama kiralama süresi ise 4.7 gün. Ancak bayram tatilinin kamuda dokuz güne çıkarılmasıyla ortalama araç kiralama gün sayısının hızla artacağını ve bayrama kadar rezervasyonların tam kapasiteye ulaşılacağını ön görüyoruz” dedi. En çok rezervasyon aldıkları illerin; İstanbul, Gaziantep ve Bursa olduğunu ifade eden Köksal Öztürk, “Günlük kiralama fiyatları araç segmentine göre 2.000 TL-10.000 TL arasında değişiyor. Araç bulunabilirliği ve fiyat artışları sebebi ile bu dönemlerde erken rezervasyon yapılması çok önemli. Ayrıca kiralama koşulları, günlük kilometre sınırı, sigorta kapsamlarının detaylı incelenmesine, araçları teslim alma ve iade süreçlerinde mutlaka dikkat edilmeli. Araç kiralama esnasında tüketiciye sunulan ek güvence paketleri yaşanabilecek istenmedik bir durum karşısında hem kullanıcıyı hem de karşı tarafı koruyan önemli bir tedbir. Bunun yanında kendilerine çeşitli iletişim kanallarından ulaşarak kredi kartı bilgisi ya da IBAN numarasına para transferi isteyen kişilere de itibar etmemeleri oldukça önemli” diye konuştu.

Bayram öncesi dönemin sektör için hareketli geçtiğini söyleyen Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Bu hareketlilik bayram dönemine gelen rezervasyonlara da yansıdı. Geçen yıl bayram kiralamaları ağırlıklı olarak son dakikaya bırakılmışken, bu yıl erken rezervasyon oranı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek oranda seyrediyor. Ortalama kiralama süresi ise 4.7 gün. Ancak bayram tatilinin kamuda dokuz güne çıkarılmasıyla ortalama araç kiralama gün sayının artacağını ve rezervasyonların bayrama kadar tam kapasiteye ulaşılacağını ön görüyoruz” dedi.

Ekonomik segmentte ortalama fiyatlar 2.000 TL seviyesinde!

Bayramların, sadece tatil bölgelerinde değil genel olarak bütün şehirlerde talep miktarının artış gösterdiği dönemler olduğunu vurgulayan Köksal Öztürk, “Bu nedenle hem tatil bölgelerinde hem de diğer şehirlerde gözle görülür bir artış bulunuyor. En çok

rezervasyon aldığımız iller; İstanbul, Gaziantep, Bursa, Mardin, Kocaeli, İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Adana şeklinde sıralanıyor. Bayram döneminde ve yüksek sezonda talebe bağlı olarak fiyatların artış göstermesi olağan bir durum. Günlük kiralama fiyatları ortalama 2.000 TL bandında seyrediyor ancak burada aracın segmenti önemli.

Bahsedilen fiyat ekonomik gruplar için geçerli. Araç segmenti yükseldikçe buna bağlı olarak fiyatlar da yükseliyor. En çok kiralamayı sırasıyla Ekonomik, Orta, SUV, Van, Lüks segmentlerde yaşıyoruz. Fiyat aralığı ise araç segmentine göre 2.000 TL-10.000 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

Kredi kartı bilgisi isteyenlere itibar etmeyin!

Bayram için araç kiralamak isteyen tüketicilere de önerilerde bulunan Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, şöyle devam etti: “Araç bulunabilirliği ve fiyat artışları sebebi ile bu dönemlerde erken rezervasyon yapılması çok önemli. Ayrıca kiralama koşulları, günlük kilometre sınırı, sigorta kapsamlarının detaylı incelenmesine, araçları teslim alma ve iade süreçlerinde mutlaka dikkat edilmeli. Araç kiralama esnasında tüketiciye sunulan ek güvence paketleri, yaşanabilecek istenmedik bir durum karşısında hem kullanıcıyı hem de karşı tarafı koruyan önemli bir tedbir. Makul maliyetlerle beklenmedik kaza ve arıza durumlarına karşı özellikle böyle uzun tatillerde vatandaşlarımızın risklere karşı kendilerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Bayram döneminde kiralık araca yönelen yüksek ilgi, bazı kötü niyetli kişiler için de fırsat anlamına geliyor. Bu dönemde kurumsal ve saygın araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak yanıltıcı görüntülerle vatandaşları dolandırmaya ve haksız kazanç sağlamaya çalışan oluşumların da arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal eden bu tip yanıltıcı organizasyonlara karşı dikkatli olmalarında fayda var. Kiralama işlemleri için mutlaka kurumsal web sitelerini ve çağrı merkezlerini kullandıklarından emin olmalılar. Bunun yanında kendilerine çeşitli iletişim kanallarından ulaşarak kredi kartı bilgisi ya da IBAN numarasına para transferi isteyen kişilere de itibar etmemeleri oldukça önemli.”