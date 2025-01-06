2024: Rekor Büyüme Yılı

Şentürk, 2024 yılında mağaza yatırımlarında önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini belirtti:

“Mağaza sayımızda %30’un üzerinde, metrekare bazında ise %50’ye yakın büyüme sağladık. Bu performans, şirketimizin büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu.”

2025 ve Ötesi: Büyüme ve İnovasyon

Şirketin 2025 yılı hedefleri arasında mağaza sayısında %20, metrekare alanında ise benzer oranlarda büyüme sağlamak bulunuyor. CIS bölgesindeki yatırımlarını artırmayı planlayan Eren Perakende, Kazakistan merkezli bölge ofisinin büyümeye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Şentürk, şirketin büyüme stratejisini şu sözlerle özetledi:

“Farklı coğrafyalarda yeni fırsatları değerlendiriyoruz. Hem mevcut pazarlarda hem de yeni bölgelerde, yenilikçi mağaza konseptlerimizle müşterilerimize ulaşmayı sürdüreceğiz.”

Hedef: Daha Fazla İstihdam ve Güçlü Ekipler

8 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Eren Perakende, büyüme sürecinde istihdam yaratmayı önceliklerinden biri olarak görüyor. Şentürk, şirketin geleceğini inşa edecek yetenekleri bünyelerine katmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dijital ve Fiziksel Deneyim Bir Arada

Mağaza ve online kanallar üzerinden yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan Eren Perakende, bu etkileşimi daha da artırmayı amaçlıyor. Yenilikçi mağaza konseptleri ve dijital kanallardaki yatırımlarla müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanıyor.

Eren Perakende, Türkiye’nin yanı sıra 25 farklı ülkedeki faaliyetlerini büyütmeyi he